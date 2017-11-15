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ЦПК відкликав позов щодо розсекречення конфіскації 1,5 млрд Януковича

Середа, 15 листопада 2017, 17:10

Центр протидії корупції відкликав позов про розсекречення вироку Краматорського міського суду щодо конфіскації 1,5 мільярда доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали засідання Окружного районного суду Києва.

Так, під час засідання представник компанії Akemi management ltd подав клопотання щодо долучення компанії в якості третьої особи без самостійних вимог.

За словами представника, рішенням Краматорського суду в Akemi management ltd конфіскували певну суму коштів, через що компанія має власний інтерес до розсекречення вироку.

На думку директора ЦПК Дар'ї Каленюк, ГПУ використає участь Akemi management ltd у справі проти ЦПК, щоб звинуватити центр в підтримці компаній, пов'язаних з Януковичем.

"Ми відкликаємо наш позов та не підтримуємо далі наших позовних вимог", — повідомила  Каленюк.

Як відомо, 28 березня Краматорський міський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.

Через місяць рішення набуло чинності, бо його, за словами генпрокурора, ніхто не оскаржував в апеляційній судовій інстанції.

23 жовтня 2017 року громадська організація "Центр протидії корупції" подала позов проти генерального прокурора Юрія Луценка, Військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, Державної судової адміністрації та ДП "Інформаційні судові системи".

ЦПК назвав обґрунтованість засекречення сумнівною та вимагав скасувати низку рішень, якими було засекречено вирок суду, та оприлюднити його в Єдиному реєстрі судових рішень.

Цим же вироком Краматорський міськсуд затвердив угоду зі слідством колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна. На думку ЦПК, прокурори уклали угоду з "відбувайлом", який не міг дати покази та свідчення, на підставі яких здійснили спецконфіскацію.

Софія Лукашова для УП
Теми: Януковичгроші
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