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ЦПК отозвал иск о рассекречивании конфискации 1,5 млрд Януковича

Среда, 15 ноября 2017, 17:10

Центр противодействия коррупции отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания Окружного районного суда Киева.

Так, во время заседания представитель компании Akemi management ltd подал ходатайство о приобщении компании в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

По словам представителя, решением Краматорского суда у Akemi management ltd конфисковали определенную сумму средств, из-за чего компания имеет собственный интерес к рассекречиванию приговора.

По мнению директора ЦПК Дарьи Каленюк, ГПУ использует участие Akemi management ltd по делу против ЦПК, чтобы обвинить центр в поддержке компаний, связанных с Януковичем.

"Мы отзываем наш иск и не поддерживаем дальше наших исковых требований", - сообщила Каленюк.

Как известно, 28 марта Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.

Через месяц решение вступило в силу, так как его, по словам генпрокурора, никто не оспаривал в апелляционной судебной инстанции.

23 октября 2017 общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала иск против генерального прокурора Юрия Луценко, Военного прокурора сил АТО Константина Кулика, Государственной судебной администрации и ГП "Информационные судебные системы".

ГПК назвал обоснованность засекречивания сомнительной и требовал отменить ряд решений, которыми были засекречены приговор суда, и обнародовать его в Едином реестре судебных решений.

Этим же приговором Краматорский горсуд утвердил сделку со следствием бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина.

София Лукашова для УП

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Темы: Януковичденьги
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