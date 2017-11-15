ЦПК отозвал иск о рассекречивании конфискации 1,5 млрд Януковича

Центр противодействия коррупции отозвал иск о рассекречивании приговора Краматорского городского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания Окружного районного суда Киева.



Так, во время заседания представитель компании Akemi management ltd подал ходатайство о приобщении компании в качестве третьего лица без самостоятельных требований.



По словам представителя, решением Краматорского суда у Akemi management ltd конфисковали определенную сумму средств, из-за чего компания имеет собственный интерес к рассекречиванию приговора.



По мнению директора ЦПК Дарьи Каленюк, ГПУ использует участие Akemi management ltd по делу против ЦПК, чтобы обвинить центр в поддержке компаний, связанных с Януковичем.



"Мы отзываем наш иск и не поддерживаем дальше наших исковых требований", - сообщила Каленюк.



Как известно, 28 марта Краматорский городской суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.



Через месяц решение вступило в силу, так как его, по словам генпрокурора, никто не оспаривал в апелляционной судебной инстанции.



23 октября 2017 общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала иск против генерального прокурора Юрия Луценко, Военного прокурора сил АТО Константина Кулика, Государственной судебной администрации и ГП "Информационные судебные системы".



ГПК назвал обоснованность засекречивания сомнительной и требовал отменить ряд решений, которыми были засекречены приговор суда, и обнародовать его в Едином реестре судебных решений.



Этим же приговором Краматорский горсуд утвердил сделку со следствием бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина.