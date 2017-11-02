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Суд дозволив не розсекречувати рішення про спецконфіскацію

Четвер, 2 листопада 2017, 10:02

Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати постанову Військової прокуратури про засекречення рішення Краматорського міськсуду Донецької області про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".

Зазначено, що суд отримав позов громадської організації "Центр протидії корупції" до військового прокурора сил антитерористичної операції, державного підприємства "Інформаційні судові системи", Державної судової адміністрації й до генерального прокурора Юрія Луценка.

У позові ЦПК просив визнати протиправною і скасувати постанову прокурора Військової прокуратури сил АТО від 21 березня про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, у якому й було ухвалено рішення про спецконфіскацію.

Також громадська організація просила зобов'язати Державну судову адміністрацію й державне підприємстве "Інформаційні судові системи" обнародувати рішення Краматорського міськсуду від 28 березня 2017 року.

Крім того, ЦПК просив суд скасувати рішення Луценка про визнання держтаємницею описової частини вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня.

Розглянувши позовну заяву, суд вирішив, що постанова Військової прокуратури про застосування мер безпеки є процесуальним документом, прийнятим у рамках повноважень.

Суд зазначив, що цей документ не підлягає розгляду в порядку адміністративного провадження.

Таким чином, суд відмовив у відкритті провадження в частині визнання необґрунтованою і скасування постанови Військової прокуратури про застосування заходів безпеки, на підставі якої було засекречено рішення про спецконфіскацію коштів.

Як відомо, 28 березня Краматорський міськсуд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, але апеляцію не було прийнято до розгляду.

"Українська правда" у Threads

Теми: спецконфіскаціясудЯнукович
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