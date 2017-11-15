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Суд дозволив Штепі приїхати до Києва

Середа, 15 листопада 2017, 17:48

Ленінський районний суд Харкова продовжив домашній арешт з носінням електронного браслета екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.  

Про це повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає "Інтерфакс-Україна".

Також він повідомив, що суд дозволив їй ненадовго поїхати до Києва для лікування

"Суд продовжив домашній арешт і носіння електронного браслета до 13 січня і дозволив на 4 дні поїхати до Києва для стаціонарного лікування", - сказав Шадрін.

Суд також вирішив продовжити розгляд справи Штепи, незважаючи на заміну головуючого судді.

"Новий головуючий суддя Скляренко заявив самовідвід через процесуальні порушення при його призначенні, але двоє інших суддів (членів колегії – ред.) проголосували проти. Суд не задовольнив також наше клопотання про відвід суддів. Після цього стало зрозуміло, що наполягатиме на новому розгляду не має сенсу. Вирішили продовжити слухання", - сказав Шадрін.

Наступне засідання призначене на 19 грудня.

Як відомо, раніше головуючий суддя у справі Штепи Віктор Вікторов пішов у відпустку по догляду за дитиною.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, у полоні терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічне ув'язнення.

20 вересня Ленінський районний суд Харкова відпустив її із СІЗО та відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

У жовтні 2017 року Штепа виписалася з харківської лікарні, куди її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом, і повернулася додому, у Слов'янськ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слов'янськКиївсудмісцева влада
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