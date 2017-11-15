Суд разрешил Штепе приехать в Киев

Ленинский районный суд Харькова продолжил домашний арест с ношением электронного браслета экс-мэру Славянска Нели Штепе.



Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает "Интерфакс-Украина".



Также он сообщил, что суд разрешил ей ненадолго поехать в Киев для лечения



"Суд продлил домашний арест и ношение электронного браслета до 13 января и разрешил на 4 дня поехать в Киев для стационарного лечения", - сказал Шадрин.



Суд также решил продолжить рассмотрение дела Штепы, несмотря на замену судьи.



"Новый председательствующий судья Скляренко заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении, но двое других судей (членов коллегии - ИФ) проголосовали против. Суд не удовлетворил также наше ходатайство об отводе судей. После этого стало понятно, что настаивать на новом рассмотрении не имеет смысла. Решили продолжить слушание", - сказал Шадрин.



Следующее заседание назначено на 19 декабря.



Как известно, ранее судья по делу Штепы Виктор Викторов ушел в отпуск по уходу за ребенком.



Штепу задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.



20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил ее из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.



В октябре 2017 Штепа выписалась из харьковской больницы, куда она была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.