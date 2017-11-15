Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики вимагають розвести важку техніку в Станиці Луганській, щоб відкрити КПВВ "Золоте"

Середа, 15 листопада 2017, 20:23

Бойовики ОРДЛО висунули нову вимогу для відкриття КПВВ "Золоте", вони вимагають від України розведення важкої техніки в Станиці Луганській.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

"Сьогодні висунуто чергову передумову- шантаж: мовляв, тільки після розведення важкої техніки в Станиці Луганській (яка щотижня обстрілюється). Звернулася до координатора з вимогою дати оцінку цьому новому шантажу, й черговим "передумовам", - написала вона.

Геращенко зазначила, що координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі трьохсторонньої контактної групи Тоні Фріш не передав листи українським заручникам в окупованому Луганську.

Крім того, Фріш "не зміг зустрітися з ними в форматі сам-на-сам, попри наші прохання не зустрівся з В. Овчаренком, до якого координатора просто не пустили, як і до Стаса Асєєва", - повідомила Геращенко.

Однак він поспілкувався із девятьма українськими заручниками в ОРЛО.

Теми: ДонбасОРДЛОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: