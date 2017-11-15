Боевики требуют развести тяжелую технику в Станице Луганской, чтобы открыть КПВВ "Золотое"

Боевики ОРДЛО выдвинули новое требование для открытия КПВВ "Золотое", они требуют от Украины разведения тяжелой техники в Станице Луганской.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Сегодня выдвинуто очередное предпосылку-шантаж: мол, только после разведения тяжелой техники в Станице Луганской (которая еженедельно обстреливается). Обратилась к координатору с требованием дать оценку этому новому шантажу, и очередным "предпосылкам", - написала она.

Геращенко отметила, что координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Тони Фриш не передал письма украинским заложникам в оккупированном Луганске.

Кроме того, Фриш "не смог встретиться с ними в формате один на один, несмотря на наши просьбы не встретился с В. Овчаренко, к которому координатора просто не пустили, как и к Стасу Асееву", - сообщила Геращенко.

Однако он пообщался с девятью украинскими заложниками в ОРЛО.