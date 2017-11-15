Стрілянина в Каліфорнії: шість загиблих

У результаті нападу на школу в окрузі Техама американського штату Каліфорнія загинули 6 осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією CNN, 44-річний Кевін Ніл розпочав стрілянину у вівторок: убивши сусідку, на украденому автомобілі він поїхав до школи, де стріляв по вікнах. Поліція застрелила нападника.

Повідомляється, що перед стріляниною у школі Ніл убив свою дружину.

"44-річний Кевін Ніл раніше перебував під увагою правоохоронних органів. Він загрожував зброєю своїй сусідці. Упродовж 20 років він боровся з психічними розладами", - розповів помічник шерифа округу Техама Філ Джонстон.

Як відомо, раніше у результаті нападу у церкві Техасу загинули щонайменше 27 людей.