Стрельба в Калифорнии: шесть погибших

В результате нападения на школу в округе Техама американского штата Калифорния погибли 6 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По информации CNN, 44-летний Кевин Нил начал стрельбу во вторник: убив соседку, на украденном автомобиле он поехал в школу, где стрелял по окнам. Полиция застрелила нападавшего.

Сообщается, что перед стрельбой в школе Нил убил свою жену.

"44-летний Кевин Нил ранее находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. Он угрожал оружием своей соседке. В течение 20 лет он боролся с психическими расстройствами", - рассказал помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон.

Как известно, ранее в результате нападения в церкви Техаса погибли по меньшей мере 27 человек.