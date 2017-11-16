ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість вибухів

Місія ОБСЄ заявляє, що за період з вечора 13 листопада по вечір 14 листопада зафіксувала 390 вибухів на Донбасі.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 15 листопада.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 220 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 100 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області СММ зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню – 170 вибухів проти 220 за попередній звітний період", - йдеться у звіті.

Як відомо, українська сторона в Тристоронній контактній групі наполягає на наданні повного доступу СММ ОБСЄ в ОРДЛО.