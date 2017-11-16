ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество взрывов

Миссия ОБСЕ заявляет, что за период с вечера 13 ноября по вечер 14 ноября зафиксировала 390 взрывов на Донбассе.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 15 ноября.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 220 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области СММ зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня - 170 взрывов против 220 за предыдущий отчетный период", - говорится в отчете.

Как известно, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе настаивает на предоставлении полного доступа СММ ОБСЕ в ОРДЛО.