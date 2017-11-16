Російський опозиціонер отримав політичний притулок у ЄС

Російському політику В'ячеславу Мальцеву, який був організатором акції "5.11.17", надали статус політичного біженця в ЄС.

Про це Мальцев розповів в інтерв'ю американському російськомовному телеканалу "Настоящее время".

"Я в Євросоюзі. Мені довелося у в'язниці відсидіти, і багато іншого. Я політичний біженець - це абсолютно очевидно для будь-кого. Візу дуже легко поставити, якщо ти реальний політичний біженець. Якщо ти справді перебуваєш у розшуку за політичний злочин - немає жодних проблем", - підкреслив Мальцев.

Політик не називає країни свого нинішнього перебування.

Мальцев виїхав з Росії влітку 2017-го, після того як його мали вже втретє заарештувати.

Як відомо, 5 листопада у Росії пройшли акції протесту проти президента РФ Володимира Путіна та його оточення. Того дня кількість затриманих перевищила 400 осіб.

Мальцев став фігурантом кримінальної справи, порушеної ФСБ за ч. 1 ст. 205.4 (організація терористичного співтовариства) КК Росії.