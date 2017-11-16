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СБУ звинувачує екс-депутата з Одеси у фінансуванні терористів

Четвер, 16 листопада 2017, 08:34
СБУ звинувачує екс-депутата з Одеси у фінансуванні терористів

Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служби СБУ 16 листопада.

Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою.

Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має "інтереси" у будівельному бізнесі.

Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

В СБУ зазначають, що для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

 
Фото СБУ

За даними джерел "Громадського радіо", фігурантом справи про фінансування незаконних збройних формувань є колишній народний депутат України 7-го скликання, екс-депутат Одеської міської ради, лідер партії "Родина" Ігор Марков.

Раніше Україна домагалася екстрадиції Маркова з Італії.

14 серпня 2015 року суд Генуї обрав запобіжний захід щодо Ігоря Маркова - утримання під вартою, але у вересні того року його звільнили з в'язниці

Маркова подавали у розшук за напад на учасників акції протесту ВО "Свобода" біля будівлі Одеської обладміністрації в 2007 році, коли ті протестували проти спорудження в місті пам'ятника Катерині ІІ.

"Українська правда" в Threads

Теми: МарковОдесаСБУДонбастероризм
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