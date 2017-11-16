СБУ обвиняет экс-депутата из Одессы в финансировании террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".



Об этом сообщает пресс-службы СБУ 16 ноября.



Согласно сообщению, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.



Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.



Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР / ЛНР".



В СБУ отмечают, что для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, проходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

Фото СБУ

По данным источников "Громадського радио", фигурантом дела о финансировании незаконных вооруженных формирований является бывший народный депутат Украины 7-го созыва, экс-депутат Одесского городского совета, лидер партии "Родина" Игорь Марков.

Ранее Украина добивалась экстрадиции Маркова из Италии.

14 августа 2015 года суд Генуи принял меру пресечения в отношении Игоря Маркова – содержание под стражей, но в сентябре того года его освободили из тюрьмы.

Маркова подавали в розыск за нападение на участников акции протеста ВО "Свобода" возле здания Одесской обладминистрации в 2007 году, когда те протестовали против строительства в городе памятника Екатерине II.