Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ обвиняет экс-депутата из Одессы в финансировании террористов

Четверг, 16 ноября 2017, 08:34
СБУ обвиняет экс-депутата из Одессы в финансировании террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-службы СБУ 16 ноября.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными.

Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР / ЛНР".

В СБУ отмечают, что для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, проходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

 
Фото СБУ

По данным источников "Громадського радио", фигурантом дела о финансировании незаконных вооруженных формирований является бывший народный депутат Украины 7-го созыва, экс-депутат Одесского городского совета, лидер партии "Родина" Игорь Марков.

Ранее Украина добивалась экстрадиции Маркова из Италии.

14 августа 2015 года суд Генуи принял меру пресечения в отношении Игоря Маркова – содержание под стражей, но в сентябре того года его освободили из тюрьмы.

Маркова подавали в розыск за нападение на участников акции протеста ВО "Свобода" возле здания Одесской обладминистрации в 2007 году, когда те протестовали против строительства в городе памятника Екатерине II.

Темы: МарковОдессаСБУДонбасстерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Марков
В Италии через неделю могут поставить точку в деле нацгвардейца Маркива
Маркив и его осуждение за убийство: как итальянский суд подорвал презумпцию невиновности
В парламенте Италии показали фильм о Маркиве
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: