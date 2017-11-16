У СБУ сподіваються, що Путін розблокує обмін полоненими
Служба безпеки України не має деталей переговорів президента Росії Володимира Путіна з ватажками ОРДЛО щодо обміну полоненими.
Про це сказала речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі "112 Україна".
"Ні, не відомі (деталі переговорів – ред.)", – відповіла вона.
"Але ми сподіваємося на те, що такі заяви свідчать про готовність розблокувати процес, і ми нарешті зможемо повернути наших людей додому", – додала Гітлянська.
За її словами, українська сторона налаштована на проведення обміну за формулою "всіх на всіх".
"Позиція СБУ завжди була прозорою: ми готові міняти всіх на всіх, ми вітаємо будь-які ініціативи, які допоможуть нашим громадянам повернутися додому", – заявила Гітлянська.
Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін після зустрічі з Віктором Медведчуком у Ново-Єрусалимському монастирі обговорив питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами проросійських бойовиків "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким у телефонному режимі.
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську не піде на шантаж із приводу включення в обмін полоненими осіб, підозрюваних у вбивстві героїв Небесної Сотні.
Нещодавно в ОБСЄ заявили, що фінальні списки на обмін полоненими на Донбасі досі не сформовані.
За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують в заручниках 152 особи.
Крім того, близько двох десятків громадян України ув'язнені в Росії з політичних мотивів.