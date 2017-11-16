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В СБУ надеются, что Путин разблокирует обмен пленными

Четверг, 16 ноября 2017, 09:17

Служба безопасности Украины не располагает деталями переговоров президента России Владимира Путина с главарями ОРДЛО по обмену пленными.

Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "112 Украина".

"Нет, не известны (детали переговоров – ред.)", – ответила она.

"Но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы наконец сможем вернуть наших людей домой", – добавила Гитлянская.

По ее словам, украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".

"Позиция СБУ всегда была прозрачной: мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", – заявила Гитлянская.

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин после встречи с Виктором Медведчуком в Ново-Иерусалимском монастыре обсудил вопросы обмена пленными на Донбассе с лидерами пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в телефонном режиме.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни.

Недавно в ОБСЕ заявили, что финальные списки на обмен пленными на Донбассе до сих пор не сформированы.

По последним данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека.

Кроме того, около двух десятков граждан Украины заключенные в России по политическим мотивам.

Темы: пленныезаложникиДонбассСБУ
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