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Росія може визнати "Крим.Реаліі" іноагентом – ЗМІ

Четвер, 16 листопада 2017, 09:52

Міністерство юстиції Росії направило проекту "Радіо" Свобода" "Крым.Реалии" повідомлення про те, що його можуть визнати іноземним агентом.

Про це повідомило "РИА Новости" джерело у відомстві.

За його даними, такі ж повідомлення направили "Сибирь.Реалии" і татаро-башкирській службі "Радіо "Свобода".

Раніше про це також попередили проекти "Idel.Реаліі" і "Кавказ.Реаліі", "Голос Америки", спільний проект "Радіо Свобода" і "Голосу Америки" – "Теперішній час", а також "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода".

Як розповів агентству член комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету Олег Морозов, іноагентами в Росії можуть визнати й інші проекти "Радіо Свобода" – "фактографію" і "Маршо радіо" чеченською мовою, а також CNN.

Напередодні Держдума РФ прийняла поправки, згідно з якими закордонні ЗМІ у Росії можуть визнати іноагентами, якщо їх фінансують з-за кордону.

Тепер документ має розглянути Рада Федерації. Якщо його затвердить верхня палата російського парламенту, він надійде на підпис президенту РФ.

Розробка закону стала відповіддю на те, що американський Мін'юст наказав російському каналу RT зареєструватися іноземним агентом.

Якщо рішення набуде чинності, іноагентом вважатимуть будь-яке закордонне ЗМІ, яка отримує фінансування чи майно з-за кордону (в тому числі від російських юридичних осіб, спонсорованих з іноземних джерел).

У поправках не згадані конкретні видання чи телеканали. Рішення про визнання ЗМІ іноагентом прийматиме Міністерство юстиції РФ. Воно може створити окремий реєстр ЗМІ – "іноземних агентів".

ЗМІ, визнані іноагентом, повинні будуть відповідним чином маркувати свої матеріали і надавати звіти.

ЗМІ, які відмовляться реєструватися, підпадуть під дію норми закону про іноагентів-НКО.

"Крим. Реалії" ("Крым.Реалии") – проект "Радіо Свобода", який висвітлює події в анексованому Росією Криму.

Діяльність "Радіо "Свобода" і "Голосу Америки" координує американська урядова Рада керівників із питань мовлення (BBG) і фінансує конгрес США.

Теми: РосіяЗМІмедіаСША
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