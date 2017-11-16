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Екс-голову кримського суду не поновили на посаді

Четвер, 16 листопада 2017, 11:53

Вищий адміністративний суд України відхилив скаргу колишнього голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука на постанову Верховної Ради про його звільнення з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Про це пише "Громадське".

Повідомляється, що Чорнобук подав позов до парламенту в жовтні 2016 року. Розгляд справи тривав більше року і врешті рішення винесла колегія суддів у новому складі.

 
Валерій Чорнобук
blacksea.tv

Як відомо, Чорнобук — колишній голова Апеляційного суду Криму. Після окупації півострова російською армією він закликав кримських суддів брати російське громадянство та вивчати законодавство РФ, читав суддівьскому корпусу лекції з російського законодавства, підтримував призначення Наталії Поклонської на посаду так званого "прокурору Криму".

1 квітня 2014 окупаційна "влада" Криму внесла Чорнобука до переліку "небажаних в Криму" персон. На материковій частині України суддя взяв участь в АТО — кілька місяців був начальником лазні у частині матеріального забезпечення.

Після указом президента Петра Порошенка був переведений на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області, де працював до квітня 2016 року.

29 вересня 2016 року Верховна Рада, за поданням Вищої ради юстиції, звільнила Чорнобука за порушення присяги судді.

При цьому ще у травні 2016 року заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджував, що судові експерти не знайшли закликів до сепаратизму чи зміни конституційного ладу України у словах Чернобука, який виправдовував перехід суддів півострова на службу Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримсуд
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