Экс-главу крымского суда не восстановили в должности

Высший административный суд Украины отклонил жалобу бывшего главы Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука на постановление Верховной Рады о его увольнении с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

Об этом пишет "Громадське".

Сообщается, что Чернобук подал иск в парламент в октябре 2016 года. Рассмотрение дела длилось больше года и в результате решение вынесла коллегия судей в новом составе.

Валерий Чернобук blacksea.tv

Как известно, Чернобук - бывший председатель Апелляционного суда Крыма. После оккупации полуострова российской армией он призвал крымских судей принимать российское гражданство и изучать законодательство РФ, читал судейскому корпусу лекции по российскому законодательству, поддерживал назначение Натальи Поклонской на должность так называемого "прокурора Крыма".

1 апреля 2014 года оккупационная "власть" Крыма внесла Чернобука в перечень "нежелательных в Крыму" персон. На материковой части Украины судья принял участие в АТО - несколько месяцев был начальником бани в части материального обеспечения.

После указом президента Петра Порошенко был переведен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, где работал до апреля 2016 года.

29 сентября 2016 года Верховная Рада по представлению Высшего совета юстиции, уволила Чернобука за нарушение присяги судьи.

При этом еще в мае 2016 заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что судебные эксперты не нашли призывов к сепаратизму или изменению конституционного строя Украины в словах Чернобука, который оправдывал переход судей полуострова на службу России.