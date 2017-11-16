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СБУ встановила, що "телефонні мінери" дзвонять з Росії

Четвер, 16 листопада 2017, 11:57

Співробітники СБУ з'ясували, що дзвінки про мінування інфраструктурних об’єктів і місць масового перебування людей в Україні, є спецопераціями російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що зловмисники за допомогою спецобладнання маскували виклики з території Росії під українські телефонні номери.

"Саме таким чином з території країни-агресора, тимчасово окупованих та анексованих територій України надходили неправдиві телефонні повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей у різних регіонах України. Тільки за останній тиждень зафіксовано 28 таких повідомлень", - йдеться в повідомленні.

СБУ наголошує, що таким чином російські спецслужби продовжують застосувати тактику залякування населення України у рамках гібридної війни.

"СБУ спільно з поліцією продовжують викривати та затримувати "телефонних терористів", яких фіксують на території нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише в столиці упродовж року встановили 33 особи, які систематично здійснювали неправдиві повідомлення про мінування.

СБУ нагадує, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, за повторний злочин – від 4 до 8 років в’язниці.

Як відомо,10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Пізніше у Нацполіції встановили, що ці повідомлення були із сусідньої держави.

Теми: СБУРосія
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