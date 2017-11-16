СБУ установила, что "телефонные минеры" звонят из России

Сотрудники СБУ выяснили, что звонки о минировании инфраструктурных объектов и мест массового пребывания людей в Украине, являются спецоперациями российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленники с помощью спецоборудования маскировали вызовы с территории России под украинские телефонные номера.

"Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины. Только за последнюю неделю зафиксировано 28 таких сообщений", - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что таким способом российские спецслужбы продолжают использовать тактику запугивания населения Украины в рамках гибридной войны.

"СБУ совместно с полицией продолжают разоблачать и задерживать "телефонных террористов", которых фиксируют на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в столице в течение года установили 33 человека, которые систематически осуществляли ложные сообщения о минировании.

СБУ напоминает, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, за повторное преступление – от 4 до 8 лет тюрьмы.

Как известно, 10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.

Позже в Нацполиции установили, что эти сообщения были из соседнего государства.