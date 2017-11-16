Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ установила, что "телефонные минеры" звонят из России

Четверг, 16 ноября 2017, 11:57

Сотрудники СБУ выяснили, что звонки о минировании инфраструктурных объектов и мест массового пребывания людей в Украине, являются спецоперациями российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленники с помощью спецоборудования маскировали вызовы с территории России под украинские телефонные номера.

"Именно таким образом с территории страны-агрессора, временно оккупированных и аннексированных территорий Украины поступали ложные телефонные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей в разных регионах Украины. Только за последнюю неделю зафиксировано 28 таких сообщений", - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что таким способом российские спецслужбы продолжают использовать тактику запугивания населения Украины в рамках гибридной войны.

"СБУ совместно с полицией продолжают разоблачать и задерживать "телефонных террористов", которых фиксируют на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в столице в течение года установили 33 человека, которые систематически осуществляли ложные сообщения о минировании.

СБУ напоминает, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, за повторное преступление – от 4 до 8 лет тюрьмы.

Как известно, 10 ноября десять аэропортов Украины получили сообщение о минировании.

Позже в Нацполиции установили, что эти сообщения были из соседнего государства.

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: