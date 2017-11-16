Геращенко розповіла, скількох полонених визнають ОРДЛО

У ОРДЛО підтвердили наявність 88 українських полонених зі списку 157, запитуваних Києвом, позитивні сигнали щодо їх звільнення можуть бути до Нового року.

Про це заявила журналістам у четвер перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає "Інтерфакс".

"Як вам відомо, українська сторона шукає всі можливості для звільнення заручників, які знаходяться на окупованих територіях. Ми підтвердили готовність передати тій стороні всіх осіб, яких вони запитують, якщо це відповідає українському законодавству - немає порушення законів і процесуальних норм", - сказала Геращенко.

"Ключ для звільнення всіх заручників знаходиться в Кремлі. Ми сподіваємося, що до Нового року будуть позитивні результати", - додала вона.

За даними Геращенко, на сьогодні в списках СБУ 157 українських заручників, інша сторона підтвердила лише 88 громадян.

"Підтвердили лише 88 наших людей, це в першу чергу військові. Більшість з них вже три роки утримуються в Макіївській колонії. Україна готова передати понад 300 осіб, яких запрошувати та сторона", - зазначила віце-спікер.

Раніше повідомлялося, що процес обміну заручниками був заблокований після заяви президента РФ Володимира Путіна про принцип "всіх на всіх".

Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками більше 3 сотень людей, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги. Наприклад - звільнення 42 осіб, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі.

Як відомо, 15 листопада лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Також повідомлялось, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".