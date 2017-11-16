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Геращенко рассказала, скольких пленных признают ОРДЛО

Четверг, 16 ноября 2017, 12:23

В ОРДЛО подтвердили наличие 88 украинских пленных из списка 157, запрашиваемых Киевом, позитивные сигналы относительно их освобождения могут быть до Нового года.

Об этом заявила журналистам в четверг первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает "Интерфакс".

"Как вам известно, украинская сторона ищет все возможности для освобождения заложников, которые находятся на оккупированных территориях. Мы подтвердили готовность передать той стороне всех лиц, которых они запрашивают, если это отвечает украинскому законодательству – нет нарушения законов и процессуальных норм", - сказала Геращенко.

"Ключ для освобождения всех заложников находится в Кремле. Мы надеемся, что до Нового года будут позитивные результаты", - добавила она.

По данным Геращенко, на сегодня в списках СБУ 157 украинских заложников, другая сторона подтвердила лишь 88 граждан.

"Подтвердили лишь 88 наших людей, это в первую очередь военные. Большинство из них уже три года удерживаются в Макеевской колонии. Украина готова передать свыше 300 человек, которых запрашивает та сторона", - отметила вице-спикер.

Ранее сообщалось, что процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления президента РФ Владимира Путина о принципе "всех на всех".

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования. Например – освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе.

Как известно, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Темы: ГеращенкоОРДЛОПутинМедведчукзаложники
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