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Спецоперація на Закарпатті: є перші затримані

Четвер, 16 листопада 2017, 13:34
Спецоперація на Закарпатті: є перші затримані

У рамках спецоперації, яка проходить на Закарпатті, правоохоронці затримали екс-керівника управління Держгеокадастру у Берегівському районі.

Про це "українській правді" повідомила речник Військової прокуратури західного регіону Юлія Галущак.

"Прокуратурою встановлено, що посадовці управління Держгеокадастру у 2015-2016 роках, зловживаючи владою та діючи в інтересах третіх осіб, переоформлювали землі вздовж державного кордону. Загалом було переоформлено право власності на 140 га землі.

Наразі екс-керівнику управління Держгеокадастру у Берегівському районі повідомили про підозру та озвучили клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказала Галущак.

Вона додала, що наразі проходить 100 одночасних обшуків щодо організаторів злочинної групи, які відчужували землі та займалися контрабандою наркотиків.

На запитання, чому застосовується броньована техніка та авіація, Галущак відзначила, що це "звичні заходи для спецоперації".  

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, спецоперація із протидії контрабанди проходить у Берегівському районі та інших прикордонних районах Закарпатської області, а в полі зору правоохоронців – кілька злочинних груп і кілька десятків осіб.

"Триває активна фаза спецоперації. Уже є попередні результати. Це  і вилучені наркотики і кошти, здобуті незаконних шляхом для організації незаконного бізнесу. Йдеться у першу чергу про переправлення незаконних мігрантів через кордон, про переправлення цигарок та інших товарів", - сказав Слободян.

Він додав, що обшуки проходять за адресами офісів і приватних помешкань фігурантів, а також в офісах окремих фірм, підсобних господарчих приміщеннях тощо.

"Мова йде про декілька злочинних груп, які мали спільні інтереси – незаконний бізнес через кордон.

Якщо під час розплутування цих клубків буде встановлено причетність до цієї діяльності прикордонників, я вас запевняю, що вони будуть притягнуті до відповідальності, як цього вимагає закон", - сказав Слободян.  

Він припустив, що активна фаза спецоперації триватиме упродовж кількох днів.

Як відомо, 16 листопада на Закарпатті силовики проводять масштабну спецоперацію із протидії контрабанди. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Закарпаттяконтрабанда
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