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Вінницький суд обрав активістці Femen нічний домашній арешт

Четвер, 16 листопада 2017, 20:18

Суд у Вінниці обрав запобіжний захід - нічний домашній арешт для активістки Femen Аліси Виноградової, яку у Києві затримали за підозрою в хуліганстві.

Про це повідомив адвокат Виноградової Ярослав Яценко, передає "Громадське".

Він розповів, що держобвинувачення просило для активістки цілодобовий домашній арешт. Суддя частково задовольнив клопотання. Активістці обрали нічний домашній арешт, за умовами якого Виноградова зобов’язується з 21:00 до 06:00 години перебувати вдома, без носіння електронного браслету (не вказано в ухвалі суду, - ред.)

"Наша позиція така, що у діях Аліси немає складу злочину, у її діях відсутній склад злочину, оскільки вона проводила громадську акцію", - зазначив адвокат.

За його словами, активістка поїздом повертається до Києва.

Судове засідання відбулося 16 листопада 2017 року.

Як повідомлялося, 14 листопада учасниці FEMEN підпалили біля головного магазину Roshen у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.

Пізніше того ж дня з'явилася інформація, що у столиці троє невідомих чоловіків викрали активістку FEMEN Алісу Виноградову.

15 листопада Вінницька поліція заявила, що ніякого викрадення активістки FEMEN не було, бо її затримали за підозрою в хуліганстві.

Теми: судВінниця
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