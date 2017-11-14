"Femen"-ка підпалила трамвайчик біля вінницького магазину "Roshen"

Учасниці "Femen" підпалили біля головного магазину "Roshen" у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.



Про це повідомляється на сторінці "Femen Ukraine" у Facebook 14 листопада.



"У лігві звіра – місті Вінниця, біля головного магазину "Рошен" сталося прикре займання декоративного трамвайного вагона. Відповідальність за піроакцію взяло на себе секстримістська угруповання FEMEN", – йдеться у повідомленні.

"Femen"-ка спалила трамвайчик біля вінницького магазину "Roshen" Femen

"Приводом для акції послужили чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича, пов'язаних із публікацією "райських документів", – пояснюють к "Femen".

"Нехай охоплений полум’ям трамвай подібно до вогненної колісниці назавжди віднесе Порошенка туди, де немає ні високих податків, ні війни, ні злиднів, ні українців, які так ненависні шоколадному барону", – додали там.

Намальований трамвай жінка підпалила напівоголеною.

...а було так...

1 листопада напівоголена активістка "Femen" спалила фігури ведмедів біля входу в магазин "Roshen" у Києві.

Тоді на тілі жінки було написано: цукерки або імпічмент ("sweets or impeachment").

Активістка Femen спалила ведмедів біля Roshen'у у Києві Femen Ukraine

Як відомо, корпорація "Roshen" належить президенту Петру Порошенку, але він стверджує, що передав управління нею у "сліпий траст" Ротшильдів.



Нещодавно спливли дані Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP і "Слідство-Інфо", згідно з якими офшори створювалися для того, щоб уникнути оподаткування в разі отримання прибутку або продажу компанії "Roshen".



За даними журналістів, зараз компанією володіє нідерландська компанія.

В Адміністрації президента вирішили не коментувати розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації "Roshen" у сліпий траст, пославшись на те, що йдеться не про самого Порошенка.