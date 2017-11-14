Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Femen"-ка підпалила трамвайчик біля вінницького магазину "Roshen"

Вівторок, 14 листопада 2017, 09:58

Учасниці "Femen" підпалили біля головного магазину "Roshen" у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.

Про це повідомляється на сторінці "Femen Ukraine" у Facebook 14 листопада.

"У лігві звіра – місті Вінниця, біля головного магазину "Рошен" сталося прикре займання декоративного трамвайного вагона. Відповідальність за піроакцію взяло на себе секстримістська угруповання FEMEN", – йдеться у повідомленні.

 
"Femen"-ка спалила трамвайчик біля вінницького магазину "Roshen"
Femen

"Приводом для акції послужили чергові викриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича, пов'язаних із публікацією "райських документів", – пояснюють к "Femen".

 

"Нехай охоплений полум’ям трамвай подібно до вогненної колісниці назавжди віднесе Порошенка туди, де немає ні високих податків, ні війни, ні злиднів, ні українців, які так ненависні шоколадному барону", – додали там.

 

Намальований трамвай жінка підпалила напівоголеною.

...а було так...
...а було так...

1 листопада напівоголена активістка "Femen" спалила фігури ведмедів біля входу в магазин "Roshen" у Києві.

Тоді на тілі жінки було написано: цукерки або імпічмент ("sweets or impeachment").

Активістка Femen спалила ведмедів біля Roshen'у у Києві
Активістка Femen спалила ведмедів біля Roshen'у у Києві
Femen Ukraine

Як відомо, корпорація "Roshen" належить президенту Петру Порошенку, але він стверджує, що передав управління нею у "сліпий траст" Ротшильдів.

Нещодавно спливли дані Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP і "Слідство-Інфо", згідно з якими офшори створювалися для того, щоб уникнути оподаткування в разі отримання прибутку або продажу компанії "Roshen".

За даними журналістів, зараз компанією володіє нідерландська компанія.

В Адміністрації президента вирішили не коментувати розслідування журналістів щодо створення офшорних компаній для передачі корпорації "Roshen" у сліпий траст, пославшись на те, що йдеться не про самого Порошенка.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: RoshenВінницяакціїПорошенкоофшори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Roshen
Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"
Порошенко отримав 152 млн дивідендів від "сліпого трасту"
Аваков: Порошенко – не ворог України
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: