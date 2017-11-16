Винницкий суд избрал активистке Femen ночной домашний арест

Суд в Виннице избрал меру пресечения - ночной домашний арест для активистки Femen Алисы Виноградовой, которую в Киеве задержали по подозрению в хулиганстве.

Об этом сообщил адвокат Виноградовой Ярослав Яценко, передает "Громадське".

Он рассказал, что гособвинение просило для активистки круглосуточный домашний арест. Судья частично удовлетворил ходатайство. Активистке выбрали ночной домашний арест, по условиям которого Виноградова обязуется с 21:00 до 06:00 часов находиться дома, без ношения электронного браслета (не указано в постановлении суда, - ред.)

"Наша позиция такова, что в действиях Алисы нет состава преступления, в ее действиях отсутствует состав преступления, поскольку она проводила общественную акцию", - отметил адвокат.

По его словам, активистка поездом возвращается в Киев.

Судебное заседание состоялось 16 ноября 2017.

Как сообщалось, 14 ноября участницы FEMEN подожгли у главного магазина Roshen в Виннице декорацию в виде трамвая.

Позднее в тот же день появилась информация, что в столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN Алису Виноградову.

15 ноября Винницкая полиция заявила, что никакого похищения активистки FEMEN не было, потому что ее задержали по подозрению в хулиганстве.