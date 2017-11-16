Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Винницкий суд избрал активистке Femen ночной домашний арест

Четверг, 16 ноября 2017, 20:18

Суд в Виннице избрал меру пресечения - ночной домашний арест для активистки Femen Алисы Виноградовой, которую в Киеве задержали по подозрению в хулиганстве.

Об этом сообщил адвокат Виноградовой Ярослав Яценко, передает "Громадське".

Он рассказал, что гособвинение просило для активистки круглосуточный домашний арест. Судья частично удовлетворил ходатайство. Активистке выбрали ночной домашний арест, по условиям которого Виноградова обязуется с 21:00 до 06:00 часов находиться дома, без ношения электронного браслета (не указано в постановлении суда, - ред.)

"Наша позиция такова, что в действиях Алисы нет состава преступления, в ее действиях отсутствует состав преступления, поскольку она проводила общественную акцию", - отметил адвокат.

По его словам, активистка поездом возвращается в Киев.

Судебное заседание состоялось 16 ноября 2017.

Как сообщалось, 14 ноября участницы FEMEN подожгли у главного магазина Roshen в Виннице декорацию в виде трамвая.

Позднее в тот же день появилась информация, что в столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN Алису Виноградову.

15 ноября Винницкая полиция заявила, что никакого похищения активистки FEMEN не было, потому что ее задержали по подозрению в хулиганстве.

Темы: судВинница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
суд
Гибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: