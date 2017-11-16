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Екс-директор табору "Вікторія" опинився у лікарні – ЗМІ

Четвер, 16 листопада 2017, 20:53

Екс-директор дитячого табору "Вікторія" Петрос Саркісян після виходу під заставу з Одеського СІЗО перебуває на лікуванні в медичному закладі міста.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела в управлінні охорони здоров'я.

За інформацією джерел агентства, після виходу із СІЗО Саркісян занедужав і наразі перебуває в одному з одеських медичних закладів.

Водночас 16 листопада прокуратура подала апеляцію на ухвалу райсуду Одеси, згідно з якою продовжено термін арешту екс-директора Саркісяна з правом внесення застави розміром 128 тисяч гривень.

"Прокуратура подала апеляційну скаргу на ухвалу Приморського райсуду щодо підозрюваного у скоєнні злочину колишнього директора табору "Вікторія", засідання призначене на понеділок. А завтра, 17 листопада, слідчий суддя Попревич вирішив озвучити мотиваційну частину ухвали стосовно підсудного екс-директора Саркісяна", - зазначила Верба.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Поліцієя затримала директора табору Петроса Саркісяна за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

"Українська правда" у Threads

Теми: судОдеса
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