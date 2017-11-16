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Экс-директор лагеря "Виктория" оказался в больнице - СМИ

Четверг, 16 ноября 2017, 20:53

Экс-директор детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисян после выхода под залог из Одесского СИЗО находится на лечении в медицинском учреждении города.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в управлении здравоохранения.

По информации источников агентства, после выхода из СИЗО Саркисян заболел и сейчас находится в одном из одесских медицинских учреждений.

В то же время 16 ноября прокуратура подала апелляцию на решение райсуда Одессы, согласно которому продлен срок ареста экс-директора Саркисяна с правом внесения залога размером 128 тысяч гривен.

"Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Приморского райсуда в отношении подозреваемого в совершении преступления бывшего директора лагеря "Виктория", заседание назначено на понедельник. А завтра, 17 ноября, следственный судья Попревич решил озвучить мотивационную часть решения относительно подсудимого экс-директора Саркисяна", - отметила Верба.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Полиция задержала директора лагеря Петроса Саркисяна по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.

Темы: судОдесса
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