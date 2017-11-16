Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ заговорили про готовність ОРДЛО перейти від війни до дипломатії

Четвер, 16 листопада 2017, 21:44

В ОРДО заявляють, що сподіваються на дипломатичне врегулювання конфлікту і готові до практичних кроків.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в ОРДО.

За версією співрозмовника, ситуація ускладнюється нібито через "недотримання Києвом домовленостей в рамках Мінського процесу".

Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін повідомив ватажкам ОРДЛО Олександру Захарченко та Ігорю Плотницькому, що він підтримав пропозицію Віктора Медведчука про обмін заручників між Україною та бойовиками.

"Захарченко та Плотницкий в цілому підтримали цю ініціативу", - зазначив тоді Пєсков.

Раніше процес обміну заручниками був заблокований після заяви Путіна про принцип "всіх на всіх".

Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками більше 3 сотень людей, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги. Наприклад - звільнення 42 осіб, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі.

Також в списку представників ОРДЛО - ті, хто скоїв тяжкі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства.

Теми: ОРДЛОДонбасвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: