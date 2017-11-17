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КНДР будує ракетний підводний човен

П'ятниця, 17 листопада 2017, 05:38

Пхеньян будує свій перший підводний човен, обладнаний балістичними ракетами.

Про це, посилаючись на розслідування 38 North, пише Reuters.

Супутникові знімки північнокорейської військово-морської верфі, зроблені 5 листопада, вказують на активність на суднобудівный верфі Північної Кореї в провінції Сінпхо.

"Наявність того, що виглядає секціями корпусу підводного човна на майданчиках, передбачає будівництво нового підводного човна, можливо, підводного човна SINPO-C, здатного нести балістичні ракети", - говориться в звіті 38 North.

У доповіді сказано, що протягом 2017 роки тривав рух частин і компонентів на двох майданчиках, розташованих поруч з конструкторськими залами в центрі верфі.

На знімках за 5 листопада видно два великих круглих об'єкта, які можуть бути секціями корпусу тиску підводного човна. Вони виявилися більшими, ніж для північнокорейського підводного човна класу ROMEO.

Як відомо,Північна Корея працює над створенням ракети з ядерною боєголовкою, здатної досягти Сполучених Штатів.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Теми: КНДРядерна зброя
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