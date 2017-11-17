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КНДР строит ракетную подводную лодку

Пятница, 17 ноября 2017, 05:38

Пхеньян строит свою первую подводную лодку, оборудованную баллистическими ракетами.

Об этом, ссылаясь на расследование 38 North, пишет Reuters.

Спутниковые снимки северокорейской военно-морской верфи, сделанные 5 ноября, указывают на активность на судостроительной верфи Северной Кореи в провинции Синпо.

"Наличие того, что выглядит секциями корпуса подводной лодки на площадках, предполагает строительство новой подводной лодки, возможно, подводной лодки SINPO-C, способной нести баллистические ракеты", - говорится в отчете 38 North.

В докладе говорится, что на протяжении 2017 года продолжалось движение частей и компонентов на двух площадках, расположенных рядом с конструкторскими залами в центре верфи.

На снимках за 5 ноября видны два больших круглых объекта, которые могут быть секциями корпуса давления подводной лодки. Они оказались больше, чем для  северокорейской подводной лодки класса ROMEO.

Как известно, Северная Корея работает над созданием ракеты с ядерной боеголовкой, способной достичь Соединенных Штатов.  

КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Темы: КНДРядерное оружие
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