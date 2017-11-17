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Аваков розповів, "яка кішка пробігла" між ним і Порошенком

П'ятниця, 17 листопада 2017, 08:36
Аваков розповів, яка кішка пробігла між ним і Порошенком

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що у нього немає президентських амбіцій.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у ніч на п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не буду, ні", – відповів Аваков на запитання про те, чи братиме участь у чергових президентських виборах як кандидат.

"Але я чекаю визначатися, кого підтримувати", – додав він.

А на запитання, "яка кішка пробігла" між ним і чинним президентом Петром Порошенком, Аваков іронічно сказав: "може, Коломойський?".

На уточнююче запитання, чи вичерпано конфлікт між ним і головою держави, керівник МВС сказав: "Я не знаю, про що ви говорите. Є різні повноваження. У президента свої, у міністра – свої... Міністр внутрішніх справ не підпорядковується президенту, він підпорядковується уряду, який підпорядковується парламенту. І треба до цього звикнути".

"Я поважаю інститут президента і поважаю президента Порошенка, але це не означає, що я повинен шукати його прихильності. Це означає, що ми повинні забезпечити співпрацю гілок влади", – сказав Аваков.

"А оскілки я є одним з апологетів того, що в країні слід змінити Конституцію й усунути дуалізм влади, то нам потрібна конституційна реформа. Це прибере будь-які "кішки" і будь-які конфлікти – чи то це просто "чорна кішка", чи Коломойський, чи якісь наші особисті відносини", – додав він.

Теми: Аваковвибори
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