Аваков розповів, "яка кішка пробігла" між ним і Порошенком

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що у нього немає президентських амбіцій.



Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у ніч на п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Ні, не буду, ні", – відповів Аваков на запитання про те, чи братиме участь у чергових президентських виборах як кандидат.



"Але я чекаю визначатися, кого підтримувати", – додав він.

А на запитання, "яка кішка пробігла" між ним і чинним президентом Петром Порошенком, Аваков іронічно сказав: "може, Коломойський?".



На уточнююче запитання, чи вичерпано конфлікт між ним і головою держави, керівник МВС сказав: "Я не знаю, про що ви говорите. Є різні повноваження. У президента свої, у міністра – свої... Міністр внутрішніх справ не підпорядковується президенту, він підпорядковується уряду, який підпорядковується парламенту. І треба до цього звикнути".



"Я поважаю інститут президента і поважаю президента Порошенка, але це не означає, що я повинен шукати його прихильності. Це означає, що ми повинні забезпечити співпрацю гілок влади", – сказав Аваков.



"А оскілки я є одним з апологетів того, що в країні слід змінити Конституцію й усунути дуалізм влади, то нам потрібна конституційна реформа. Це прибере будь-які "кішки" і будь-які конфлікти – чи то це просто "чорна кішка", чи Коломойський, чи якісь наші особисті відносини", – додав він.