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Аваков рассказал, "какая кошка" пробежала между ним и Порошенко

Пятница, 17 ноября 2017, 08:36
Аваков рассказал, какая кошка пробежала между ним и Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что у него нет президентских амбиций.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нет, не буду, нет", – ответил Аваков на вопрос о том, будет ли принимать участие в очередных президентских выборах как кандидат.

"Но я жду определяться, кого поддерживать", – добавил он.

А на вопрос, "какая кошка пробежала" между ним и нынешним президентом Петром Порошенко, Аваков иронично сказал: "может, Коломойский?".

На уточняющий вопрос, исчерпан ли конфликт между ним и главой государства, глава МВД сказал: "Я не знаю, о чем вы говорите. Есть разные полномочия. У президента свои, у министра – свои... Министр внутренних дел не подчиняется президенту, он подчиняется правительству, которое подчиняется парламенту. И надо к этому привыкнуть".

"Я уважаю институт президента и уважаю президента Порошенко, но это не значит, что я должен искать его благорасположения. Это значит, что мы должны обеспечить сотрудничество ветвей власти", – сказал Аваков.

"А так как я являюсь одним из апологетов того, что в стране должен быть изменены конституция и устранение дуализма власти, то нам нужна конституционная реформа. Это уберет любые "кошки" и любые конфликты – будь это просто "черная кошка", Коломойский или какие-то наши личные отношения", – добавил он.

Темы: Аваковвиборы
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