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Гройсман і Ляшко продовжили в Раді "нічну дискусію" про зарплати

П'ятниця, 17 листопада 2017, 09:57

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив нардепу Олегу Ляшку, чому не може ще більше підняти мінімальну зарплату в Україні.

Про це йшлося під час "Години запитань до уряду" на засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

Ставлячи питання уряду, Ляшко нагадав Гройсману про їхню розмову пізно ввечері 14 листопада, коли він просив підвищити мінімальну зарплату в бюджеті на 2018  рік з 3,7 тисяч гривень до 5.

У свою чергу прем'єр пояснив депутатові, що теперішнього зростання економіки країни мало для таких кардинальних змін.

"Усі знають, що економіка України почала зростання, але цього недостатньо для того, щоб люди відчули на собі більш швидкі зміни в якості їхнього життя", - заявив він.

Гройсман зазначив, що спершу треба підвищити відсоток зростання економіки з 3,2 до більше 5%. І зробити це необхідно вже в 2018 році.

"І це дасть нам можливість підвищувати і заробітну плату, і пенсії, і стабілізувати ціни", - пояснив він.

Як повідомлялося, 15 листопада вранці лідер парламентської фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що пізно ввечері говорив з прем’єр-міністром про збільшення мінімальної зарплати у проекті бюджету на 2018 рік.

14 листопада Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

Євген Кізілов, УП

Теми: ГройсманЛяшко ОлегзарплатиВерховна Рада
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