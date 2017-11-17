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ЗМІ: Жителі ОРДО кажуть, що у них відбирають не тільки врожаї

П'ятниця, 17 листопада 2017, 12:42

Жителі окупованих територій Донецької області скаржаться, що бойовики відбирають у них не тільки врожай, але техніку, майно і господарство.

Про це повідомляє видання "ОстроВ".

За даними видання, "фіскальні органи ДНР" ще до прийняття "указу" ватажка бойовиків Олександра Захарченка про конфіскацію врожаїв, проводили облави у місцевих жителів і забирали незареєстровану у фейковій організації техніку і вирощені на "незареєстрованій" землі овочі, фрукти та інше.

"Село оточили "Ураламі". Поліція, податкова "ДНР" ходили по домівках з автоматами, взуті вдиралися у двори і будинки, перевертали там все. Описували майно і господарство. Якщо є трактори чи комбайни, машини без номерів "ДНР" - конфіскація. Якщо не зареєстрований в "податковій" як пайовик або орендар, але обробляв землю - конфіскація врожаю і техніки", - цитує жителів одного з донецьких сіл інформресурс.

Також в публікації наголошується, що, за словами землеробів, "фіскали "ДНР" вимагають, щоб всі власники земельних паїв зареєструвалися в "управлінні державних земельних ресурсів" і отримали нові державні акти від невизнаної організації.

Також повідомляється, що Захарченко спробував пояснити місцевим жителям суть свого "указу" про вилучення врожаю і попросив не називати ці заходи "конфіскацією у населення".

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків окупованих територій Донецької області Олександр Захарченко наказав передавати в держвласність весь вирощений врожай сільгоспрослин, овочів, фруктів, винограду та іншого.

Українська правда

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Теми: ДНРДонецька областьЗахарченко
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