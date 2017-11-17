Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Жители ОРДО говорят, что у них отбирают не только урожаи

Пятница, 17 ноября 2017, 12:42

Жители оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что боевики отбирают у них не только урожай, но технику, имущество и хозяйство.

Об этом сообщает издание "ОстроВ".

По данным издания, "фискальные органы ДНР" еще до принятия "указа" главаря боевиков Александра Захарченко о конфискации урожаев, проводили облавы у местных жителей и забирали незарегистрированную в фейковой организации технику и выращенные на "незарегистрированной" земле овощи, фрукты и прочее.

"Село окружили "Уралами". Полиция, налоговая "ДНР" ходили по домам с автоматами, обутые вламывались во дворы и дома, переворачивали там все. Описывали имущество и хозяйство. Если есть тракторы или комбайны, машины без номеров "ДНР" — конфискация. Если не зарегистрирован в "налоговой" как пайщик или арендатор, но обрабатывал землю — конфискация урожая и техники", - цитирует жителей одного из донецких сел информресурс.

Также в публикации отмечается, что, по словам земледельцев, "фискалы "ДНР" требуют, чтобы все владельцы земельных паев зарегистрировались в "управлении государственных земельных ресурсов" и получили новые государственные акты от непризнанной организации.

Также сообщается, что Захарченко попытался объяснить местным жителям суть своего "указа" об изъятии урожая и попросил не называть эти меры "конфискацией у населения".

Ранее  сообщалось, что главарь боевиков оккупированных территорий Донецкой области Александр Захарченко приказал передавать в госсобственность весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей, фруктов, винограда и прочего.

Украинская правда
Темы: ДНРДонецкая областьЗахарченко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
ДНР
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: