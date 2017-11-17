СНБО о влиянии Турчинова на конкурс ГБР: он знает только Матиоса

Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что его секретарь Александр Турчинов не влиял на решение комиссии, которая выбирала руководство Госбюро расследований, потому что не знаком с претендентами на должность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Секретарь СНБО Украины никогда и никоим образом не влиял на решение комиссии, которая выбирала руководство ГБР, и даже не знаком с подавляющим большинством ее членов", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что Турчинов согласовывал с президентом Петром Порошенко кандидатуру директора ГБР, в СНБО назвали "манипуляциями" с целью дискредитировать новое бюро.

"Эти манипуляции, не подтвержденные никакими фактами, имеют целью дискредитацию и унижение нового государственного органа, который должен стать главным инструментом государства в борьбе с преступностью", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Турчинов со времен работы в СБУ знаком только с главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

"Что касается других кандидатов, Секретарь СНБО Украины не имеет достаточной информации о них, чтобы давать оценки или рекомендации", - подытожили в пресс-службе.

Как известно, 16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.



Первым заместителем председателя ГБР был избран прокурора Ольгу Варченко, а заместителем директора - заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

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