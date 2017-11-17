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Масове "мінування" у Києві: вибухонебезпечних речовин не виявили

П'ятниця, 17 листопада 2017, 18:11

Поліція перевірила об’єкти, які нібито замінували, та не виявила там небезпечних предметів та речовин.

Про це повідомляє поліція Києва.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Поліція розшукує зловмисників, які вчинили правопорушення. Їм загрожує до шести років ув’язнення.

Як відомо, 17 листопада 2017 року до Нацполіції Києва надійшло анонімне повідомлення про мінування 12 об'єктів, серед яких станції метро, вокзал, ТРЦ, телеканал та інші багатолюдні місця.

Пізніше було повідомлено, що станцію "Либідська" перевірили і вибухонебезпечних предметів не виявили. Наразі станція працює у звичайному режимі.

10 листопада десять аеропортів України отримали повідомлення про замінування.

Пізніше у Нацполіції встановили, що ці повідомлення були із сусідньої держави.

Теми: Київполіція
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