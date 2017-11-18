У Петербурзі пройдуть пікети на підтримку кримських татар

Громадські активісти Петербурга 18 листопада проведуть щомісячну серію пікетів на підтримку кримських татар.

Про це на сторінці спільноти "Стратегія-18. Петербург на підтримку кримських татар" у Facebook написала активістка Яна Турбова.

"Запрошуємо взяти участь у пікетах "Стратегії-18" на підтримку кримських татар. Субота, 18 листопада 2017 р., початок о 15:00, Санкт-Петербург, Невський проспект. Місце збору учасників – на перетині Невського проспекту і Малої Садової вулиці. Початок збору о 14:45", – повідомила Турбова.

"Завданням безстрокової акції є привернення уваги широкої громадськості до розв'язання російським режимом терору щодо цілого народу – кримських татар" – йдеться у заяві.

"У ніч на 16 листопада було обстріляно будинок Джафера Маметова, правозахиснику Заїру Смедля продовжують надходити погрози, в той же день пройшли обшуки у кількох людей, в тому числі у вчительки кримськотатарської мови в селі Есен-Екі (нині –Пушкіно) Ічкинського (нині – Радянського) району Мустафаєвої Ленари", – нагадують організатори акції.

Як відомо, 11 жовтня у Бахчисараї пройшли обшуки у декількох кримських татар. За результатами обшуків затримали 6 осіб, крім того, затримали щонайменше 9 активістів, які прийшли підтримати співвітчизників під час обшуків.