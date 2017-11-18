Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Петербурге пройдут пикеты в поддержку крымских татар

Суббота, 18 ноября 2017, 00:10

Общественные активисты Петербурга 18 ноября проведут ежемесячную серию пикетов в поддержку крымских татар.

Об этом на странице сообщества "Стратегия-18. Петербург в поддержку крымских татар" в Facebook написала активистка Яна Турбова.

"Приглашаем принять участие в пикетах "Стратегии-18" в поддержку крымских татар. Суббота, 18 Ноября 2017, начало в 15:00, Санкт-Петербург, Невский проспект. Место сбора участников - на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы. начало сбора в 14:45 ", - сообщила Турбова.

"Задачей бессрочной акции является привлечение внимания широкой общественности к разворачиванию российским режимом террора против целого народа - крымских татар", - говорится в заявлении.

"В ночь на 16 ноября был обстрелян дом Джафера Маметова, правозащитнику Заира Смедля продолжают поступать угрозы, в тот же день прошли обыски у нескольких человек, в том числе у учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне -Пушкино) Ичкинського (ныне - Советского) района Мустафаевой Ленары ", - напоминают организаторы акции.

Как известно, 11 октября в Бахчисарае прошли обыски у ряда крымских татар. По результатам обысков задержали 6 человек, кроме того, задержали не менее 9 активистов, которые пришли поддержать соотечественников во время обысков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
11:47
"Укрэнерго" прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в течение дня
11:45
По всей Украине второй раз за утро раздается тревога
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:25
Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:19
Maersk наращивает количество авиаперевозок для сокращения времени транзита грузов
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
Все новости...
Реклама: