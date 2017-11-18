Затриманого у Білорусі журналіста Шаройка відвідав український консул
Кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка, якого затримали у Білорусі, відвідав український консул.
Про це в ефірі "112 Україна" повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко, передає Укрінформ.
"Наскільки нам відомо, консул України відвідав Павла і є певний публічний збір інформації", - заявив Томіленко.
"Ми пропонуємо об'єднати зусилля Національного радіо, де Павло працює штатним кореспондентом, і МЗС України для залучення незалежного кваліфікованого адвоката", - сказав голова НСЖУ.
Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою у шпигунстві.
В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла зв’язатися з Шаройком.
За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.