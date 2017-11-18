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Двери НАТО открыты для Украины - Столтенберг

Суббота, 18 ноября 2017, 05:19

НАТО придерживается политики открытых дверей и готово принять новых членов.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Двери НАТО - открытые, и лучшим доказательством этого является тот факт, что с конца Холодной войны и в настоящее время количество членов почти удвоилось. Кроме того, весной этого года к НАТО присоединилась Черногория, расширив членство с 28 до 29 стран", - ответил Столтенберг на вопрос о позиции Альянса относительно возможного членства Украины.

"Для членства в НАТО государство обязательно должна соответствовать определенным стандартам. Грузия и Украина сейчас сконцентрированы на реформах: модернизации своих оборонных институтов, борьбе с коррупцией, усилению демократии. НАТО и союзники помогают с внедрением этих реформ", - отметил генсек.

"В конце концов 29 наших членов будут решать, приглашать ли в альянс нового члена, никто другой не имеет права вмешиваться или накладывать вето на этот процесс. Каждое государство имеет суверенное право выбирать свой путь, а Альянс может решать, расширяться ему или нет", - также подчеркнул он.

Темы: УкраинаНАТО
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