На Одещині депутатів та чиновників затримали на хабарництві

В Одеській області затримано начальника відділу з питань природокористування Одеської облради, депутатів Затоківської та Шабівської сільрад, а також начальника слідчого відділу Приморського відділу Нацполіції під час вимагання та одержання грошових коштів в сумі 72 тис. доларів.

Про це 18 листопада повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Затримання проводилося спільно ГСУ ГПУ та місцевої Нацполіції.

"Також проведено спецоперацію, за результатами якої затримано на гарячому начальника юридичного департаменту Затоківської селищної ради під час отримання від мешканки Одеської області неправомірної вигоди в сумі 135 тис. доларів за вирішення питання про виділення сільрадою громадянам у власність та оренду земельних ділянок", - додав Луценко.

Він заявив, що усі затримані були раніше підозрювані в кримінальному тиску на естонського інвестора та місцевих підприємців.

Усы фото - FB Юрія Луценка

Як відомо, протистояння у Затоці точиться близько двох років.

У грудні 2016 року в Затоці представники Нацполіції, ГПУ та СБУ проводили масштабну операцію, обшуки та затримання. Було зафіксовано і внесено у провадження понад 50 епізодів злочинів.

Підозрюваним у причетності до діяльності злочинного угрупування, яке займалося махінаціями із землею у н.п. Затока (Одеська обл.) інкримінували вчинення злочинів, передбачених 5 статтями Кримінального кодексу України.

Українська правда