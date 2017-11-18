"Динамо" на виїзді здолало "Зірку" і наблизилося до "Шахтаря"
Субота, 18 листопада 2017, 15:14
У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" у матчі на виїзді здолало "Зірку" з Кропивницького з рахунком 2:0.
Усі голи У цьому матчі було забито у першому таймі. На 23-й та 31-й влучні удари головою Дьємерсі Мбокані оформили для "Динамо" три очки.
Окрім двох забитих голів кияни мали ще кілька моментів, щоб збільшити рахунок, але вдало грав голкіпер "Зірки" Паст. До того ж двічі ворота господарів поля рятувала стійка воріт.
Після 16 турів "Динамо" набрало 32 очки і посідає друге місце. Після поразки донецького "Шахтаря" від "Олександрії" відставання киян від "гірників" скоротилося до чотирьох очок.
Українська правда