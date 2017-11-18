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"Динамо" на выезде обыграло "Звезду" и приблизилось к "Шахтеру"

Суббота, 18 ноября 2017, 15:14

В матче 16 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" в матче на выезде одолело "Звезду" из Кропивницкого со счетом 2:0.

Все голы в этом матче были забиты в первом тайме. На 23-й и 31-й минуте меткие удары головой Дьемерси Мбокани оформили для "Динамо" три очка.

Кроме двух забитых голов киевляне имели еще несколько моментов, чтобы увеличить счет, но удачно играл голкипер "Звезды" Паст. К тому же дважды ворота хозяев поля спасала штанга.

После 16 туров "Динамо" набрало 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. После поражения донецкого "Шахтера" от "Александрии" отставание киевлян от "горняков" сократилось до четырех очков.

Украинская правда

Темы: футбол
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