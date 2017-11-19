Мосійчук: До створення ДБР підслідні йому справи розподілять між НАБУ, СБУ та НПУ

До початку роботи ДБР розслідуванням злочинів, що мають бути йому підслідні, займуться НАБУ, СБУ та НПУ. ГПУ продовжить вести лише вже розпочаті справи.

Про це розказав нардеп Ігор Мосійчку у facebook.

"До створення ДБР справи розподілять між НАБУ , СБУ та Нацполіцією", - написав Мосійчук, коментуючи ситуацію, що склалася.

"Всі початі справи буде розслідувати ГПУ", - додав він.

Державне бюро розслідувань мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і відповідно розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, як відомо, до цього часу Державне бюро розслідувань не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все