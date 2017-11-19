Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мосійчук: До створення ДБР підслідні йому справи розподілять між НАБУ, СБУ та НПУ

Неділя, 19 листопада 2017, 00:23

До початку роботи ДБР розслідуванням злочинів, що мають бути йому підслідні, займуться НАБУ, СБУ та НПУ.  ГПУ продовжить вести лише вже розпочаті справи.

Про це розказав нардеп Ігор Мосійчку у facebook.

"До створення ДБР справи розподілять між НАБУ , СБУ та Нацполіцією", - написав Мосійчук, коментуючи ситуацію, що склалася.

"Всі початі справи буде розслідувати ГПУ", - додав він.

Державне бюро розслідувань мало почати функціонувати з 20 листопада 2017 року і відповідно розпочати досудове слідство справ, які зараз розслідуються органами прокуратури.

Водночас, як відомо, до цього часу Державне бюро розслідувань не розпочало своєї діяльності, а з 20 листопада 2017 року слідчі органів прокуратури втрачають повноваження щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних бюро.

Ситуацію мав виправити законопроект 7278, який би продовжив повноваження ГПУ у цих справах до 1 січня 2019 року. Однак, проект досі не був включений у порядок денний засідання Верховної Ради.

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком. 

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Теми: ДБРГенпрокуратураСБУполіціяМосійчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ДБР
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергся вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: