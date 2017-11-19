Мосийчук: До создания ГБР подследственные ему дела распределят между НАБУ, СБУ и НПУ

До начала работы ГБР расследованием преступлений, которые должны быть подследственны ему, займутся НАБУ, СБУ и НПУ. ГПУ продолжит вести только уже начатые дела.

Об этом рассказал нардеп Игорь Мосийчку в facebook.

"До создания ГБР дела распределят между НАБУ, СБУ и Нацполицией", - написал Мосийчук, комментируя сложившуюся ситуацию.

"Все начатые дела будет расследовать ГПУ", - добавил он.

Государственное бюро расследований должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года и в соответственно начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, как известно, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных бюро.

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако, проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

Как известно, 16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.



Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора - заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все