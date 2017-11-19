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Мугабе обговорить відставку з провладною партією і військовими

Неділя, 19 листопада 2017, 02:17

Правляча партія Зімбабве, яку очолює президент країни Роберт Мугабе, готується зустрітися з своїм лідером, щоб обговорити його відставку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зустріч Мугабе із партією "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" (ЗАНС-ПФ) має відбутися 19 листопада на тлі масових демонстрацій у столиці Хараре за його відставку.

Державний телеканал оголосив 18 листопада, що Мугабе також зустрінеться з командувачем армією.

Водночас, за непідтвердженими даними, 93-річний Мугабе залишив країну.

Як відомо, 15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників.

При цьому повідомлялось, що Мугабе відмовляється залишати посаду президента.

Військове втручання відбулось у зв’язку із політичною кризою, викликаною рішенням президента звільнити свого давнього союзника Еммерсона Мнангагву з посади віце-президента і призначити на цю посаду свою дружину Грейс Мугабе.

Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента.

Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії.

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