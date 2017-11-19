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Мугабе обсудит отставку с провластной партией и военными

Воскресенье, 19 ноября 2017, 02:17

Правящая партия Зимбабве, которую возглавляет президент страны Роберт Мугабе, готовится встретиться со своим лидером, чтобы обсудить его отставку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Встреча Мугабе с партией "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ЗАНС-ПФ) должна состояться 19 ноября на фоне массовых демонстраций в столице Хараре за его отставку.

Государственный телеканал объявил 18 ноября, что Мугабе также встретится с командующим армией.

В то же время, по неподтвержденным данным, 93-летний Мугабе покинул страну.

Как известно, 15 ноября военные Зимбабве захватили власть в результате переворота, взяв Мугабе под домашний арест и задержав некоторых его союзников.

При этом сообщалось, что Мугабе отказывается покидать пост президента.

Военное вмешательство состоялось в связи с политическим кризисом, вызванным решением президента уволить своего давнего союзника Эммерсона Мнангагву с должности вице-президента и назначить на эту должность свою жену Грейс Мугабе.

Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти жене президента.

Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании.

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